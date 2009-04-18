В Румынии остаются 8 граждан Украины из 42, попавших в аварию

В румынском городе Бакеу остаются 8 граждан Украины из 42-х, которые 16 апреля попали в ДТП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, согласно информации Генерального консульства Украины в Сучаве, 17 апреля по результатами обследования в больнице Бакеу 34 из 42-х украинских граждан (в т.ч. несовершеннолетние) при содействии украинского консульского учреждения и Черновицкой областной государственной администрации были отправлены на Родину.

На украинско-румынской границе (КПП Сирет-Порубное) группу встретили представители Черновицкой ОГА и оттуда автобусом отправили в Киев.

Состояние всех пассажиров хорошее. В Киев граждане прибыли сегодня утром, где их встретили родные и близкие.

На данное время в Бакеу остаются 8 граждан Украины, из них один человек успешно прооперирован. По словам представителя медицинского учреждения, ему нужно пройти реабилитационный период в течение 2-3 недель. Остальные украинцы, изъявившие желание пройти дополнительное обследование в местной больнице, планируется перевезти в Украину сразу после Пасхальных праздников.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Румынии, Генконсульстве Украины в Сучаве и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля возле Бакеу перевернулся украинский автобус, который перевозил делегацию отдела культуры Броварского городского совета Киевской области в Македонию для участия в фольклорном фестивале. Всего в автобусе было 42 человека. В результате ДТП пострадал 21 человек, в том числе 10 детей. Никто не погиб.