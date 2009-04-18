Погода на 19 апреля

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Ночью и утром в северной части и в западных областях, днем на остальной территории небольшие кратковременные дожди, местами грозы, в восточных областях умеренные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в северной части и в западных областях (кроме Закарпатья) ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 14-19°, в восточных областях 8-13° тепла.

В Киевской области в воскресенье ночью и утром ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, ночью и утром порывы 15-18м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла. В Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 10°.