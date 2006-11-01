Фильм украинского режиссера стал лучшим на кинофестивале в США

Фильм молодого украинского режиссера Дмитрия САНА “Ничто и никогда” стал лучшим документальным фильмом на Международном кинофестивале Temecula Valley International Film & Music Festival в США, который проходил в сентябре 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам режиссер сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он рассказал, что фильм снимался во время Помаранчевой революции в Киеве и представляет собой смесь жанров документального и игрового кино. Главной героиней фильма является 19-летняя девушка, которая приехала в Украину из-за границы вместе с отцом. Во время революционных событий девушка общается с простыми людьми, которые вышли на Майдан, и изучает их истории.

По словам режиссера, фильм состоит из новелл, которые объединены одной идеей – показать, как люди и девушка изменяются во время революции. Оригинальный язык фильма – английский (родной язык героини), истории людей поданы на украинском. В фильме звучит оригинальная музыка, которая была написана специально для этой картины.

Д.САН лрбавил, что на фестивале в США в конкурсной программе были представлены 20 документальных фильмов, и “Ничто и никогда” был признан лучшим среди них.

В ноябре этого года лента будет принимать участие в Международном кинофестивале документального кино в Монреале.