Милиция обнаружила склад взрывчатки в гараже

В Севастополе правоохранители выявили в гараже местного 40-летнего жителя склад взрывчатки и боеприпасов, которые в результате взрыва могли бы превратить в руины весь прилегающий жилой массив.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам с общественностью севастопольской милиции, в частности, обнаружено 25 кг взрывчатки, в том числе 8 кг пластида, 3 кг тротила и 4 кг гексогена. Кроме того, еще 8 кг тротила несла в себе противотанковая мина.

Выявлены также автомат «АКМ» калибра 7,62, обрез охотничьего ружья, 16-го калибра, четырехзарядное спецустройство для стрельбы патронами калибра 5,6 мм в виде авторучки, около 600 патронов разного калибра. Имелось и все необходимое для активации взрывчатки: детонаторы, взрыватели, запалы, детонирующий шнур.

По данным правоохоранителей, личность владельца гаража была хорошо известна оперативникам севастопольского УБОП. В свое время он создал конвертационный центр, и через ряд фиктивных предприятий занимался хищением денежных средств, в том числе бюджетных. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, и УБОПовцы проводили мероприятия по его розыску и задержанию. В ходе этой работы и была получена оперативная информация, что в принадлежащем гражданину Н. гараже хранится оружие и взрывчатка.

В настоящее время арсенал уже не представляет опасности для жителей города. Взрывчатку уничтожили на специальном полигоне, а оружие и боеприпасы переданы на экспертизу. В отношении владельца гаража возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Оперативники севастопольского Управления по борьбе с организованной преступностью устанавливают происхождение оружия и взрывчатки, а также продолжают работу по розыску хозяина гаража и его возможных сообщников.