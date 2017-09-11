В США скончался создатель Бэтмена и Супермена

В США на 70-м году жизни скончался Лен Уэйн - писатель и редактор, известный своей работой в комикс-индустрии, передает mediananny.com.

Причины смерти не сообщаются, однако известно, что у Уэйна были проблемы со здоровьем - недавно ему делали операцию на позвоночнике. Кроме того, у Лена было больное сердце, в 2015 году ему делали коронарное шунтирование, а с прошлой недели он находился в больнице.

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Уэйн работал в издательствах Marvel и DC, писал сценарии для выпусков комиксов «Бэтмена», «Супермена», «Флэша», «Зеленого Фонаря» и «Сорвиголовы». В 1975 году вместе с художником Дэйвом Кокрамом он занялся перезапуском серии «Люди Икс». Они добавили в супергеройскую команду Ночного Змея, Колосса, Грозу, а главное - Росомаху.