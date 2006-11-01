По факту давления на судью Горяйнова возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту давления на судью Печерского районного суда г. Киева Андрея ГОРЯЙНОВА, а также по факту вмешательства в его личную жизнь. Об этом УНИАН сообщил источник в прокуратуре.

Как отметил источник, в последнее время в Интернете появился ряд материалов, порочащих А.ГОРЯЙНОВА, некоторые из которых можно расценить как вмешательство в его личную жизнь, а также как давление на судью.

Как отметил источник, дело было возбуждено 27 октября.

Как сообщал УНИАН, по информации источника, Генеральная прокуратура Украины своим постановлением от 27 октября т. г. отклонила заявление Александра РОДНЯНСКОГО о привлечении к уголовной ответственности судьи Печерского районного суда г. Киева Андрея ГОРЯЙНОВА за вынесение якобы заведомо неправосудного решения в деле о праве собственности на 70% «1+1». Как отметил источник, проведенной прокуратурой проверкой не было установлено данных, которые бы свидетельствовали о том, что в действиях А.ГОРЯЙНОВА есть признаки преступления.