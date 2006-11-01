Украина уже в феврале 2007 г. может стать членом ВТО, если...

Украина уже в феврале следующего года может стать членом Всемирной торговой организации, если Верховная Рада безотлагательно примет 20 необходимых для этого законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр экономики Владимир МАКУХА, выступая сегодня на парламентских слушаниях о состоянии подготовки вступления Украины к ВТО.

Рассказывая о переговорном процессе относительно вступления Украины в ВТО, который, по его словам, продолжается почти 13 лет, В.МАКУХА отметил, что на сегодня завершены двусторонние переговорами со всеми странами-членами рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана.

Министр отметил, что страны-члены рабочей группы полностью поддерживают попытку Украины ускорить вступление в ВТО, но при этом они отмечают важность завершения законодательной процедуры в Украине.

«Члены ВТО определили, что успешное принятие соответствующего законодательства дает основания для проведения в декабре этого года официального заседания рабочей группы, на котором может состояться верификация законов в соответствии с обязательствами, зафиксированными в протоколе отчета рабочей группы. И после этого материалы по Украине могут быть рассмотрены в феврале следующего года Генеральным советом ВТО, и Украина может быть официально быть принята в эту организацию», - сказал В.МАКУХА.

Он напомнил, что для вступления Украины в ВТО необходимо принятие еще 20 законов. В.МАКУХА напомнил, что все данные законы находятся в ВР и уже начался процесс их рассмотрения. Он подчеркнул, что формулировка данных законов отвечает обязательствам, которые взяла на себя Украина в ходе переговорного процесса относительно ВТО.

По его словам, внесение существенных изменений будет рассматриваться рабочей группой ВТО как отказ Украины от принятых ранее обязательств, что приведет к возобновлению завершенных на сегодня двусторонних переговоров.

«Украина ведет переговоры уже почти 13 лет, и сегодня мы должны честно признать, что Украина в силу разных причин не вписывается в оптимальный график завершения переговоров до конца текущего года, в первую очередь - из-за отсутствия законодательного прогресса по ряду принципиальных для наших партнеров позиций», - сказал В.МАКУХА. Он подчеркнул необходимость быстрых и последовательных скоординированных действий всех органов власти. «Наша общая задача – это завершение процесса вступления в ВТО, активизация структурных реформ, кардинальное улучшение работы в ключевых сегментах международного сотрудничества для достижения европейских стандартов во всех сферах общественной жизни и будущего членства Украины в ЕС. Сегодня мы только в шаге от вступления в ВТО, и сегодня есть все основания и все возможности для того, чтобы именно нынешний состав парламента и правительства привели Украину в ВТО», - отметил министр экономики.

Он также отверг обвинение в адрес правительства в торможении процесса вступления Украины в ВТО. «Напротив, именно нынешнее правительство пытается взвесить все “за и против”, перечислить побочные эффекты и последствия вступления в ВТО и сформировать системы предотвращения его негативных последствий. Мы не можем слепо следовать общим правилам ВТО и использовать только определенные этой организацией возможности, поскольку преимущества членства в этой организации могут обернуться обратной стороной и отбросить нашу страну на периферию мирового развития и превратить ее в обслуживающую», - сказал министр экономики, добавив, что именно поэтому правительство пытается разработать схему усиления функций государственных органов власти, которые должны стать основными центрами защиты украинской экономики и недобросовестной конкуренции со стороны других стран, а также стать инструментами предотвращения негативных последствий вступления в эту организацию.

В то же время В.МАКУХА заметил, что сегодня в Украине нередко предвзято говорят о рисках для Украины из-за вступления в ВТО. Он подчеркнул, что существует много механизмов защиты интересов украинской экономики.

В.МАКУХА отметил, что вступление Украины в ВТО является чрезвычайно важным и, в то же время, ответственным шагом на пути к стабильному экономическому развитию государства и его экономического роста.