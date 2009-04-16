Ющенко провел совещание о праздновании 200-летия Шевченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел совещание по вопросам строительства возле Тарасовой горы в Каневе казацкой церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Надвратной церкви.

Как сообщает пресс-служба Президента, в совещании приняли участие вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО, гендиректор Национального Шевченковского заповедника Марьян ПИЛЯК, директор института «УкрНИИпроектреставрация» Анатолий АНТОНЮК, председатель Всеукраинского общества «Просвита» Павло МОВЧАН.

В ходе совещания Президент подчеркнул важность реализации данных проектов, в частности, в контексте празднования в 2014 году 200-летнего юбилея Тараса Шевченко.

По убеждению главы государства, восстановление деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы позволит значительно расширить возможности Национального Шевченковского заповедника - в первую очередь, в контексте популяризации казацкой истории Украины и воспитания патриотизма.

В.ЮЩЕНКО отдельно отметил важность учета всех исторических источников с целью правдивого воссоздания вида этого храма.

Надвратная же церковь, которая должна быть построена непосредственно в начале лестницы на Чернечью гору, по убеждению В.ЮЩЕНКО, также будет христианским символом единения украинской нации вокруг могилы Великого Кобзаря.

Как проинформировал Президента председатель Черкасской ОГА, на сегодняшний день уже завершена разработка эскизных проектов обоих храмов. Если сегодня научно-методический совет Министерства культуры утвердит концепцию строительства, то разработка всей документации проектов будет завершена до 15 мая – соответственно, можно будет начинать строительные работы, отметил руководитель области.

По словам А.ЧЕРЕВКО, ориентировочная стоимость восстановления храма Покрова Пресвятой Богородицы составляет 10,5 млн. грн., Надвратной церкви - 8,5 млн. грн.

Губернатор также доложил Президенту, что местная власть уже создала благотворительный фонд для аккумуляции средств на строительство.

А.ЧЕРЕВКО заверил главу государства, что работа над проектами проходит в соответствии с составленным календарным планом