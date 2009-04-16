Убийца 7 лет прятался от милиции в исправительной колонии

Милиция Прикарпатья задержала подозреваемого в убийстве, которого разыскивала 7 лет.

Об этом сегодня УНИАН сообщил руководитель Центра по связям с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, подозреваемого задержали работники уголовного розыска прикарпатской милиции вчера в Киевской области.

37-летнего жителя Полтавской области ивано-франковские милиционеры разыскивали с 2002 года, когда была выяснена его причастность к убийству жителя Надвирнянского района Ивано-Франковской области. Тело погибшего нашли на пустыре. Тогда же оперативники установили, что подозреваемый сразу после совершения преступления выехал за пределы страны. Как стало известно, полтавчанин сбежал в Россию. Там, по данным В.ГУЛЬТАЙЧУКА, он совершил более «легкое» преступление, был осужден, отбывал наказание в местах лишения свободы и таким образом надеялся избежать уголовной ответственности за совершенное убийство на Прикарпатье.

В ходе проведения оперативно-разыскных мер было установлено, что мужчина вернулся в Украину. Также оперативники получили информацию, что разыскиваемый находится вблизи столицы. В городе Бровары Киевской области прикарпатские милиционеры и провели операцию по задержанию подозреваемого.