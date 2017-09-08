Прокуратура сообщила о подозрении экс-главарю причастного к оккупации Крыма бандформирования

Прокуратурой Автономной Республики Крым сообщено о подозрении бывшему командиру незаконного вооруженного формирования «ДНД «Рубеж».

Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, главаря бандформирования подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям).

«Так, собранными следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с дислокацией в г. Херсон) доказательствами доказано, что указанное лицо в январе 2014 года создало на территории АР Крым не предусмотренное законом вооруженное формирование «Добровольная народная дружина «Рубеж» и в дальнейшем руководило им», – говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что деятельность этой организации была направлена на изменение границ территории Украины и обеспечение проведения нелегитимного референдума в АР Крым относительно отсоединения полуострова от Украины и, как следствие, оккупации полуострова Российской Федерацией.

В частности, члены незаконного вооруженного формирования, под руководством указанного лица, совершали действия по блокированию частей Вооруженных Сил Украины на полуострове и захват военных кораблей ВМС Украины.

Одновременно в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения – содержания под стражей и получено разрешение на задержание и доставку в суд подозреваемого для рассмотрения ходатайства по существу.

В прокуратуре уточнили, что главарю бандформирования грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Имя подозреваемого ведомство не называет.