Одесские студенты-археологи нашли мотыгу из оленьего рога, которой 7 тысяч лет (фото)

Ценный артефакт обнаружили участники археологической экспедиции Одесского университета Мечникова и нашего археологического музея на многослойном памятнике Мельничная Круча, что вблизи села Сабатиновка на Южном Буге.

Речь идет о прекрасно сохранившейся мотыге, сделанной из оленьего рога во времена неолита (примерно 7 тысяч лет назад). Ее нашли студенты второго курса исторического факультета ОНУ Михаил Самофатов и Анна Жиленко, сообщил «Думской» руководитель экспедиции, кандидат исторических наук Дмитрий Киосак.

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По словам ученого, орудия труда не из камня вообще редкая находка на памятниках эпохи неолита, но в этом случае имеет значение прежде всего состояние мотыги. Благодаря ему, археологи смогут точнее датировать слой, который изучают.

Как рассказали сами студенты, находку они сделали в наименее перспективном квадрате поиска и поначалу приняли мотыгу обычную кость.