Православные отмечают Чистый четверг

Последний четверг Страстной недели, перед Пасхой, для православных является Великим. В народе его называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами.

В Великий четверг в монастырях традиционно начинаются все приготовления к Пасхе. Считается, что в этот день нужно встать еще до рассвета и с самого утра очищать душу и сердце молитвами. Только после этого можно приступать к окрашиванию яиц и приготовления куличей.

Традиционно в этот день выпекают пасхальные куличи. Перед тем, как выпекать, необходимо помолиться, чтобы очистить свои думы и помыслы. На Чистый четверг необходимо подготовить к Пасхе свое тело, то есть тщательно вымыться, особенно это касается детей и больных, ведь вода в Чистый четверг смывает все болезни и защищает от неурядиц.