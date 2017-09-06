В Житомире проверят ночные заведения на наличие разрешений на работу

В Житомире в течение месяца проверят ночные заведения на наличие разрешений на работу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, заниматься этим будет муниципальная инспекция Житомира.

Соответствующее предложение Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина поддержали члены горисполкома на заседания сегодня, 6 сентября.

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«Предлагаю провести рейд по всем ночным заведениям Житомира. Через месяц мы заслушаем отчет муниципальной инспекции на заседании исполнительного комитета», - сказал Сухомлин.

За предложение городского головы проголосовало большинство присутствующих на заседании членов исполнительного комитета Житомирского городского совета.