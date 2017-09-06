Возвращение в большое кино: Анджелина Джоли подтвердила свое участие в продолжении "Малефисенты"

Анджелина Джоли подтвердила свое участие в продолжении фильма "Малефисента". Об этом актриса рассказала на кинофестивале Telluride Film Festival, который сейчас проходит в американском штате Колорадо.

"Мы уже поработали над сценарием, и могу заверить, что у нас получится очень сильный сиквел", - говорит Анджелина Джоли.

Во время фестиваля Джоли, которая почти на год взяла паузу от кино в связи с разводом с Брэдом Питтом, также призналась, что рада вернуться к работе, пишет Vogue.

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"Тогда я нужна была дома, поэтому я не работала. Сейчас время вернуться".

Напомним, что первая часть "Малефисенты" вышла в прокат в 2014 году и стала римейком диснеевской "Спящей красавицы" 1995 года. В международном прокате фильм собрал более 800 миллионов долларов, и в 2015 году была объявлено, что Disney снимут сиквел. Участие в нем Анджелины Джоли была не подтверждено до последнего.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее биограф рассказал о встрече Брэда Питта и Анджелины Джоли в гостях.