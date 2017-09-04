"Не смогли сдержать слез": биограф рассказал о встрече Брэда Питта и Анджелины Джоли в гостях

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли хотят воссоединиться. Так утверждает биограф пары, журналист Ян Гальперин. Об этом пишет The Sun со ссылкой биографа.

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Как рассказал Гальперин, звездная пара встретилась с глазу на глаз, находясь в гостях у друзей. Там Питт сделал первый шаг, после чего они "бросились в объятия друг к другу" и не смогли сдержать слез.

По словам биографа, актеры решили пройти интенсивную реабилитацию и посещать духовные консультации, чтобы вернуть свои отношения в нужное русло.

В то же время их воссоединение не означает, что Брэд и Анджелина передумала разводиться. Они скорее рассматривают расторжение брака как возможность начать отношения с чистого листа, уточнил Гальперин.

Ранее издание Us Weekly сообщало, что актеры в течение нескольких месяцев не сделали ничего, чтобы бракоразводный процесс продвинулся вперед. Однако впоследствии появилась информация, что Брэд и Анджелина не спешат расставаться, потому что хотят сперва разделить имущество и согласовать опеку над детьми.