В Донецке уличная преступность сократилась на треть за 10 дней

За 10 дней совместной работы правоохранителей Донецка с военнослужащими спецподразделения внутренних войск «Ягуар», прибывшими из Винницы, в шахтерской столице снизилась более чем на 35% уличная преступность.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области генерал-майор милиции Николай КУПЯНСКИЙ.

Так, по его словам с 3 по 13 апреля на совместной отработке города Донецка количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось более чем на 35%, было зарегистрировано на 10% меньше грабежей, на 40% - разбойных нападений и более чем на 40% - хулиганств.

Также за этот период было задержано 60 человек, которые подозревались в совершении преступлений, изъято из незаконного оборота более 2 кг наркотических средств, задержано 5 человек, которые находились в розыске, добавил Н.КУПЯНСКИЙ.

В целом он подчеркнул, что получены «позитивные результаты» совместной работы, и сообщил, что заинтересован в том, чтобы бойцы «Ягуара» помогли обеспечить общественный порядок во время проведения этим летом в Донецкой области юношеского чемпионата Европы по футболу «Евро-2009».

«Я буду предлагать использовать подразделение «Ягуар» для несения службы летом этого года во время проведения в Мариуполе и Донецке молодежного чемпионата Европы по футболу, потому что эти военнослужащие уже неплохо знают наши города, маршруты патрулирования, и доказали эффективность своей службы», - заключил Н.КУПЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Донецк из Винницкой области для укрепления охраны правопорядка прибыло 200 бойцов полка специального назначения «Ягуар».

По словам министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, принять такие меры руководство МВД побудил тот факт, что уровень уличной преступности в Донецкой области значительно вырос по сравнению с другими регионами Украины.

По его словам, усиленная отработка будет проходить в течение одного месяца, а при необходимости будет продолжена.