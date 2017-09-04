В управлении образования Львовского горсовета проходят обыски - СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции в понедельник, 4 сентября, проводят обыски в помещениях управления образования Львовского горсовета.

Об этом сообщает Львовский портал со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что помещения управления образования находятся по адресу площадь Рынок, 9.

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По информации издания, правоохранители проводят выемку документов в рамках уголовного производства по ст. 363 УК (Нарушение правил эксплуатации электронно - вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, которая в них обрабатывается).

Как добавляет ZAXID.NET, факт проведения обысков подтвердили в пресс-службе Львовского городского совета.