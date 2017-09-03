Украинские военные принимают участие в многонациональных учениях Agile spirit-2017, которые стартовали в Грузии

Украинские военнослужащие принимают участие в многонациональных учениях Agile Spirit-2017, которые сегодня стартовали в Грузии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«Украинские морские пехотинцы совместно с представителями морской авиации Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit-2017, которые будут проходить с 3 по 11 сентября на полигоне Орфоло, в Грузии», - говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что цель участия в учениях - отработка совместных действий украинского подразделения с подразделениями стран-членов и стран-партнеров Альянса, повышение полевой и воздушной выучки в многонациональной среде.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, в Грузии стартовали десятидневные многонациональные военные учения Североатлантического альянса Agile Spirit-2017.