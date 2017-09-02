Порошенко требует от российских оккупантов прекратить нападения на украинскую церковь в Крыму

Президент Петр Порошенко требует прекратить нападения на украинскую церковь во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с предстоятелями церквей и Героями Украины.

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Порошенко назвал неприемлемым нападение на храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.

«Мы должны защищать и свое государство, и своих граждан, и свою веру, так же, кстати, как защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 31 августа во временно оккупированном Симферополе российские судебные приставы вывезли церковную утварь из храма Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата, который утром заблокировали спецслужбы.

По словам архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, приставы забрали крест, церковную утварь, раритетные иконы, столовую посуду из фарфора и богемского хрусталя, которые были подарены церкви, а также ковры.

При этом описание вещей не проводилось, архиепископу не предлагали подписать акт об изъятии церковного имущества.

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в котором потребовало от оккупационной власти прекратить вмешательство в деятельность Крымской епархии УПЦ КП.