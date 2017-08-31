В Симферополе оккупанты разграбили храм УПЦ КП (видео)

В оккупированном Симферополе российские судебные приставы вывезли церковную утварь из храма Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата, который утром заблокировали спецслужбы. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По словам архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, приставы забрали крест, церковную утварь, раритетные иконы, столовую посуду из фарфора и богемского хрусталя, которые были подарены церкви, а также ковры.

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При этом описание вещей не составлялось, архиепископу не предлагали подписать акт об изъятии церковного имущества.

Среди изъятого было имущество из Часовни во имя Христа Спасителя и имущество из закрытого ранее севастопольского храма, уточнил архиепископ Климент.

Согласно сообщению, в Министерстве культуры Украины захват храма в аннексированном Крыму пока не комментируют.

В то же время в УПЦ КП возмущены действиями российских силовиков, которые блокируют симферопольский храм.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, утром российские спецслужбы заблокировали храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП в Симферополе.

Архиепископ Климент заявил, что его не пускают в храм. "В 10 утра исполнительная служба ворвалась на территорию церкви, взломала помещения первого этажа, были сломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим перекрыт. Никакие доводы о том, что территория первого этажа в соответствии с договором аренды принадлежит управлению епархии, не действуют. Они показывают какие-то решения суда, обязывающие Духовный центр выселиться из помещения, хотя Духовного центра в управлении епархии нет более двух лет", - сказал он.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил мнение, что нападение российских силовиков на этот храм и постоянные репрессии в отношении крымских татар свидетельствуют об усилении Россией политики целенаправленного вытеснения неугодных за пределы оккупированного полуострова.

После аннексии Крыма подконтрольная Кремлю власть захватила часть зданий Крымской епархии УПЦ КП и провела конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.