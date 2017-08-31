В оккупированном Симферополе российские силовики заблокировали храм УПЦ КП

Сегодня утром российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата во временно оккупированном Симферополе.

Об этом архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент сообщил Крым.Реалии. По словам архиепископа, его не впускают в храм.

«В 10 утра исполнительная служба ворвалась на территорию церкви, взломала помещение первого этажа, были взломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим перекрыт. Никакие доводы о том, что территория первого этажа в соответствии с договором аренды принадлежит управлению епархии, не действуют. Они показывают какие-то решения суда, которые обязывают Духовный центр выселиться из помещения, хотя Духовного центра в управлении епархии нет более двух лет», – сказал он.

Читайте такжеВ оккупированном Симферополе Крымскую Епархию УПЦ КП выгоняют из собора

Исполнительная служба пока не комментирует происходящее. Крым.Реалии выясняют подробности произошедшего.

После оккупации Крыма подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.