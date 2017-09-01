Совместная молитва и жертвоприношение: мусульмане отмечают Курбан-байрам (фото, видео)

Мусульмане всего мира отмечают один из своих главных праздников - Курбан-байрам. Миллионы мусульман объединятся сегодня в совместной молитве.

В частности, празднование проходит и возле мечети в Киеве, где собрались тысячи мусульман, говорится в сюжете ТСН.

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После молитвы ожидается жертвоприношение барашка, поскольку это настоящая традиция, которая существует очень долгое время. Обещают, что жертвоприношение будет происходить так, чтобы животное этого максимально не чувствовало. Затем будет традиционная раздача мяса.

"Мясо курбан делится на три части. Одна часть отдается бедным и нуждающимся, другую часть нужно отдать соседям и друзьям, и третью часть оставить для своей семьи", - рассказывает пресс-секретарь духовного управления мусульман Украины Екатерина Юрченко.

"Символика этого праздника указывает на то, чтобы человек пожертвовал и свое время, и свое имущество ради распространения добра и поддержки других, нуждающихся", - говорит председатель духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим.