Как истратить деньги из фонда молодежного строительства

Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования в 2009 году предусмотренных в государственном бюджете средств для формирования уставного капитала государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” с дальнейшим направлением на выполнение Государственной программы обеспечения молодежи жильем.

Текст постановления №324 от 8 апреля т.г. обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, уставный капитал в сумме 26,1 млн. грн. формируется на протяжении 2009 года поэтапно за счет средств, которые поступают от возвращения кредитов, предоставленных из государственного бюджета молодым семьям и одиноким гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.

Фонд использует средства для предоставления долгосрочных льготных кредитов на строительство жилья молодым семьям и одиноким гражданам. Привлечение дополнительных внебюджетных ресурсов для финансирования Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы осуществляется в том числе путем выпуска ценных бумаг.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному строительству был создан Всеукраинской ассоциацией жилых комплексов «Укрмолодьжитло» в 1992 году. В 1997 году Фонд стал государственным при Министерстве семьи и молодежи. 2 июня 2000 года Государственный фонд содействия молодежному строительству был переподчинен Кабинету Министров Украины. Постановлением Кабмина от 15 июля 2005 года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству реорганизован в Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству».

Фонд предоставляет молодым семьям и одиноким молодым гражданам кредиты на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья по льготной программе и программе частичной компенсации банковской ставки кредитов коммерческих банков. В обеих программах могут принимать участие молодые люди до 35 лет.