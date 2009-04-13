В деле об отравлении Ющенко надо рассматривать несколько версий

Заместитель генерального прокурора Украины, начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН считает, что в расследовании дела об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО следствию следует рассматривать не одну, а несколько версий.

Об этом он заявил в интервью газете "Комсомольская правда в Украине" от 13 апреля 2009 года.

"...следователи, расследовавшие отравление ЮЩЕНКО, отрабатывали одну-единственную версию - об отравлении на даче у САЦЮКА. Представьте себе, этих версий должно быть гораздо больше! Например, на даче у одного из руководителей «Фокстрота», где был Президент, или в гостинице, где он завтракал, либо на встрече с избирателями. И таких мест могло быть множество. Среди версий нужно было рассматривать и то, что отравления не было вообще, а поражения на лице - результат медицинских манипуляций", - сказал Р.КУЗЬМИН.

При этом он убежден, что "следователи должны были вычислить ориентировочное время отравления, узнать график работы Президента и на этом временном промежутке отработать все возможные версии. И исключив не подтвердившиеся, прийти к одной единственно правильной". "Так это должно было быть в идеале. Я тогда собрал совещания по обоим делам, высказал претензии, предложил расширить количество версий, подготовить новые планы расследования", - отметил Р.КУЗЬМИН.

Продолжая тему, он рассказал, что «дело об отравлении Президента так же, как и дело о смерти Георгия Гонгадзе», получил «в наследство» от своего предшественника. "И, когда начал разбираться, пришел к выводу о необходимости замены следственных групп по ним. Дело в том, что при расследовании любых неочевидных преступлений всегда нужно выдвинуть максимальное количество версий: по возможным субъектам преступления, по его мотивам и т. д. Каждая из них проверяется, по мере отработки отсекаются версии, не нашедшие подтверждения. Так должно быть и по делу об отравлении Президента, и по делу Гонгадзе", - пояснил свою позицию Р.КУЗЬМИН.

В то же время он отметил, что очень скоро расследование этих дел и надзор за ними были возложены на другого замгенпрокурора. "Сегодня сложилась странная ситуация: следователи, входящие в состав Главного следственного управления, которое я возглавляю, подчиняются не мне, а другому заместителю. Поэтому мне сложно говорить об этих делах - вот уже два года я не имею к ним никакого отношения, а только вижу, как толпы людей приходят в здание, в котором я работаю: разные политики, футболисты, хоккеисты, а работники следственной группы ездят в машинах с мигалками и охраной из СБУ", - сказал замгенпрокурора.

Такой ход событий Р.КУЗЬМИН связывает с вмешательством в расследование самого Президента. "...Мне известен лишь один факт: дело об отравлении Президента у меня забрали по просьбе самого Президента", - сказал он.