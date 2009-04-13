В Константиновке Донецкой области арестован один из старшеклассников, участвовавший в избиении учителя на уроке 30 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель начальника отдела криминальной милиции по делам несовершеннолетних Главного управления МВД Украины в Донецкой области Александр ПОДОЛИННЫЙ во время круглого стола на тему «Предупреждение проявлений жестокости в ученической среде».

«Один из участников этого инцидента арестован - избрана мера пресечения «содержание под стражей», дальше будет проведено расследование, материалы направятся в суд для принятия решения», - сказал он, добавив, что арестованный старшеклассник ранее был судим «за совершение грабежа в 2006 году».

А.ПОДОЛИННЫЙ отметил, что избиение учителя в классе произошло 30 марта, о чем сразу была оповещена милиция, но правоохранителям потребовалось время на сбор материалов для возбуждения уголовного дела. По его словам, 6 апреля было возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч.2 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой людей), в это же день один из старшеклассников был задержан и через три дня арестован.

Начальник отдела криминальной милиции опроверг информацию об умалчивании этого происшествия правоохранительными органами. «Никто этот случай скрывать не собирался, есть предусмотренные законом сроки – 10 дней на проведение доследственной проверки по материалам, - объяснил А. ПОДОЛАННЫЙ. - За это время милиция должна была допросить всех участников, допросить школьников, учителей, а это в один день сделать нельзя». По его словам, «шесть дней – это тот срок до возбуждения уголовного дела, который понадобился для того, чтобы собрать первичные материалы для возбуждения уголовного дела, работа была проведена, все там допрошены, никто ничего не скрывает».

В свою очередь, начальник Главного управления образования в Донецкой облгосадминистрации Юрий СОЛОВЬЕВ отметил, что на месте инцидента работала специальная областная комиссия, которая уже сделала соответствующие выводы. Так, снят с должности начальник Константиновского городского управления образования Владимир ДЕМИДЕНКО, а также директор и завуч по учебно-воспитательной работе школы, в которой произошло это ЧП.

«По результатам работы комиссии издан приказ по управлению образования Константиновки. С сегодняшнего дня в городе Константиновка уже есть исполняющий обязанности начальника управления. С пятницы есть исполняющий обязанности директора школы и замдиректора по учебно-воспитательной работе», - сказал Ю.СОЛОВЬЕВ, подчеркнув, что «это малые и самые легкие в этом вопросе меры».

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Константиновке Донецкой области в учебно-воспитательном комплексе (общеобразовательная школа №17) ученики 11-го класса во время урока жестоко избили учителя, который проводил урок музыки в 6 классе. В результате инцидента учитель попал в больницу, получив травму челюсти, многочисленные ушибы, ссадины.

На то время начальник городского отдела образования Константиновки В.ДЕМИДЕНКО объяснил поведение старшеклассников их переходным возрастом: «Очень важно - сдерживать агрессию. 11 класс – это ребята, когда идет становление биологическое у них, они очень агрессивные, очень мнительные». Более того, в телеэфире «Интера» он сказал: «Такие случаи наблюдаются в школе каждый день, во всех школах, не только в Константиновке. Этот случай не считаю чем-то чрезвычайным».

На областном уровне была создана специальная комиссия для расследования случившегося.

6 апреля Константиновской межрайонной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту избиения старшеклассниками учителя.