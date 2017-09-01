Опять за парты: за годы независимости количество украинских школьников стремительно сократилось (инфографика)

10:00, 01 сентября 2017
Общество
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В Украине за годы независимости количество школьников сократилось, так же как и условные нагрузки на учителей.

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В Украине за годы независимости количество школьников сократилось, так же как и условные нагрузки на учителей (расчет: общее количество школьников на количество учителей).

Как свидетельствует статистика Corestone Corp, по состоянию на 1991 год в Украине было чуть больше 7 миллионов учеников. К 2016 году их количество уменьшилось почти вдвое. Такое сокращение соответствует сокращению населения, и в частности - уменьшению количества именно молодого населения. Стоит учесть, что данные за последние 3 года указаны без АР Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО.

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В то же время, наполненность классов очень разнится в городах и селах: если в городе среднее количество учащихся в классе составляет 25 человек, то в сельской местности – 13. Вероятно, система образования недостаточно быстро адаптируется к процессам урбанизации.

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Теги: #образование в Украине#закрытие школ в Украине#сокращение количества школьников