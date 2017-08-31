Великобритания о помощи ВСУ: наша позиция гибкая, мы готовы обсуждать и другие сферы

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии готово рассмотреть предложения Украины по поводу дальнейшего предоставления помощи в различных сферах.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Киеве, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

В частности, Ланкастер заявил, что позиция британской стороны по поводу дальнейшего предоставления помощи Вооруженным силам Украины является гибкой. "Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил он.

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Также министр Вооруженных сил Великобритании отметил, что участие британских военных в параде ко Дню независимости в Киеве стало очередным сигналом о поддержке Украины, а также продемонстрировало миру приверженность Великобритании усилиям по последовательной поддержке европейской безопасности.

Ланкастер поблагодарил Полторака за возможность встретиться с британскими и украинскими военными, которые обучаются совместно в рамках программы "Орбитал".