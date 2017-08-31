В Украину сегодня приедет министр Вооруженных сил Великобритании

Сегодня в Украину прибудет министр Вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марк Ланкастер, который проведет встречи с украинскими военными, обучающимися по программе "Орбитал". Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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В частности, говорится, что визит министра проходит на фоне заявлений официального Лондона о расширении британской учебной программы для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Программа будет дополнена дополнительными курсами по противодействию снайперским операциям и наступательным действиям с привлечением бронетехники и минометов.

Британские военные инструкторы находятся в Украине с 2015 года в рамках тренировочной программы "Орбитал", которая продлится как минимум до первой половины 2018 года. С начала реализации программы британские военные провели учебные курсы по оборонным навыкам для 5 тысяч военнослужащих ВСУ, на тысячу больше, чем планировалось изначально.

"Великобритания увеличивает свое присутствие на глобальной арене, и выполнение наших обязательств в Европе является красноречивым свидетельством этого. Численность британских военных в регионе - Эстонии, Украине и Польше - составляет 1000 человек. Мы увеличиваем наши усилия совместно с союзниками и последовательно поддерживаем европейскую безопасность", - подчеркнул Ланкастер.

В рамках визита в страны Восточной Европы на этой неделе он посетил Эстонию и Польшу, где встретился с личным составом британского контингента в регионе. В Эстонии министр имел возможность пообщаться с 5-м пехотным полком The Rifles и увидеть истребители Typhoon Королевских ВВС. Британские военные впервые проводят совместные учения со своими эстонскими коллегами.

Ланкастер также провел встречу с британским кавалерийским полком The Light Dragoons, расположенным с апреля этого года в Ожише, Польша. Воинская часть с контингентом в составе 150 человек базируется в стране в рамках развертывания сил НАТО под руководством США.