Еще 2 украинки оспаривают действия польских пограничников

Еще две гражданки Украины обвиняют работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши в хамском поведении, предоставлении неправдивой информации, издевательствах, угрозах и давлении с целью вынудить их подписать документы по делу их задержания.

Об этом УНИАН рассказали сами украинки, которые попросили не называть их фамилий.

29-летняя Ирина сообщила, что ее вместе со знакомой (тоже украинкой) 24 марта ночью задержали немецкие пограничники в Германии, через территорию которой они ехали автобусом из Польши в Италию с шенгенской визой, выданной польским консульством.

Немецкие пограничники, по ее словам, после нескольких часов допроса, не объяснив причину задержания, передали их работникам польской пограничной службы, которые, в свою очередь, обвинили их в неправомерном получении визы. При этом польские пограничники не предоставили никаких доказательств того, что они неправомерно получили визы.

Украинка сказала, что польские пограничники не предоставили документа, на основании которого их задержали, и инициировали возбуждение административного и уголовного дела против них.

По ее словам, пограничники не разрешали связаться с представителем консульства, адвокатом, и на протяжении нескольких часов не давали позвонить по телефону близким, а переводчик, который присутствовал на допросах, очень плохо знал русский язык, и переводил лишь часть из того, что было написано в протоколе задержания.

Украинка сказала, что пограничники вынуждали их подписать протоколы задержания, угрожая длительным тюремным сроком, если они этого не сделают.

Ирина сообщила, что польский суд осудил их на 2 года условно и принял решение о депортации из страны сроком на 3 года с возможностью продления до 5 лет, если украинки не покроют расходы за их содержание в камере.

22-летняя Елена сказала УНИАН, что подписала документ с признанием своей вины, потому что не могла выдержать условий, в которых ей пришлось находиться.

Украинка заметила, что один из пограничников, который сопровождал их к границе 31 марта, удивился, почему их задержали, когда увидел их паспорта и визы. «Я сам, честно говоря, не понимаю, почему вас депортируют», - процитировала она слова пограничника.

Пресс-секретарь Лужицкого отдела пограничной службы Польши Йоанна ВОЗНЯК не стала комментировать УНИАН обвинения в адрес работников этого отдела в неприличном поведении и нарушении прав двух гражданок Украины.

В ответ на письменный запрос агентства пресс-секретарь отметила, что украинки имеют право подать жалобу на действия работников пограничной службы.

«Каждое человек – не только задержанный – в отношении которого проводит действия работник пограничной службы, имеет право подать жалобу, если посчитает, что действия и поведение работника были незаконными», - отметила Й.ВОЗНЯК в своем письме-ответе.

Пресс-секретарь Лужицкого отдела заверила, что работники пограничной службы информируют о причинах и законных основаниях задержания, а также о правах, которые имеют задержанные, в том числе праве на жалобу.

Как сообщал УНИАН, в начале года действия работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши обжаловала еще одна гражданка Украины - 26-летняя преподавательница польской филологии Львовского университета Ирина ФРИС. И.ФРИС обжаловала в суде правомерность своего задержания и подала жалобу в прокуратуру на превышение служебных обязанностей, в т.ч. хамское поведение некоторых пограничников.

По мнению консула Генерального консульства Украины в Кракове Олега ФИНОГЕНОВА, дело И.ФРИС может создать прецедент, который позволит украинцам в будущем более эффективно отстаивать свои права в спорах с пограничной службой Польши.