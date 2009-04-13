Ющенко говорит, что украинцы опять несут деньги банкам

В апреле текущего года зафиксирована позитивная динамика притока банковских депозитов от населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на координационном совещании при участии премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады, председателя Национального банка Украины и руководителя миссии МВФ, которая сейчас работает в Украине.

По словам В.ЮЩЕНКО, отток депозитов от населения в октябре 2008 года составил 2,220 млрд. долл., в ноябре-декабре было выведено 700-750 млн. долл., в феврале 2009 года – 600 млн. долл., в марте – 293 млн. долл.

За прошедшие дни апреля зафиксирована позитивная динамика притока депозитов от населения в банковскую систему.

“За период с октября прошлого года из банковской системы в целом выведено 91 млрд. ресурсов физических и юридических лиц... Как тенденция это было более характерно в октябре и в ноябре, но и в других месяцах вывод ресурсов продолжался, сегодня он практически приостановился”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента из 91 млрд. грн. ресурсов, которые были выведены, 24 млрд. были компенсированы за счет уменьшения задолженности клиентов, а чистый отток ресурсов из финансового сектора Украины за последнее время составил 71,6 млрд. грн.

Единственным источником компенсации потери ресурсов банками страны стал Национальный банк Украины.

За период кризиса он рефинансировал коммерческие банки на общую сумму 71,8 млрд. грн