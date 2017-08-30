Украинским дипломатам еще не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Гриба - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что украинским дипломатам еще не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения украинца Павла Гриба, который по некоторым сообщениям из Беларуси мог быть переправлен в российский Краснодар.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

Дипломат заявила, что в МИД Беларуси получили ноту Украины о пропавшем украинце Павле Грибе.

"И мы пытаемся выяснить ситуацию и вообще сделать все возможное для того, чтобы изменить эту ситуацию. Конечно, сказать, что белорусы сотрудничают так, как положено, мы не можем. К сожалению, не можем", - заявила Зеркаль.

Кроме того, она сказала, что к белорусской стороне сейчас гораздо больше вопросов, чем есть ответов.

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"У нас не произошло еще контактов, поэтому я не могу ничего ни опровергнуть, ни подтвердить", - заявила Зеркаль, отвечая на вопрос, подтверждается ли информация, что Гриб может находиться в отделе ФСБ в Краснодаре в России.

Она уверяет, что МИД привлекла к выяснению местонахождения Гриба всех украинских консулов.

"Что касается омбудсмена (уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской - УНИАН), через связи с (российским) омбудсменом (Татьяной Москалькова), это тоже возможно, но учитывая то, что мы не понимаем фактически и физически, где он находится, то это вопрос", - сказала дипломат.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении его 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании пропавшего 19-летнего украинском под стражей в спецучреждениях в этой стране.

"В случае его содержания в спецучреждениях на территории Российской Федерации, мы ожидаем скорейшего сообщения о месте содержания, причинах задержания, наличии адвоката для защиты его прав, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции с Российской Федерацией", - подчеркнул официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

СМИ писали, что Павел Гриб может содержаться в Краснодаре в местном отделении ФСБ РФ.