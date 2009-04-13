Украинцы назвали лучшего Президента (опрос)

Украинцы считают, что Леонид КУЧМА и Леонид КРАВЧУК были лучшими Президентами, чем Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты национального ежемесячного исследования «Омнибус» (Omnibus), проведенного компанией «ТНС Украина» в марте 2009 г. (опрошено 1200 респондентов в возрасте 16-75 лет, полевой этап - с 6 по 14 марта).

Согласно результатам исследования, только 7% украинцев полагают, что В.ЮЩЕНКО был лучшим Президентом за историю независимой Украины – именно такое число опрошенных выбрали его как Президента, который лучше всех справлялся со своими обязанностями. Чаще всего в качестве политика, который лучше других справлялся с обязанностями Президента Украины, респонденты выбирали Л.КУЧМУ – 39%. Л.КРАВЧУКА выбрали 21% украинцев. 27% участников исследования затруднились ответить на этот вопрос, 6% отказались от ответа.

Кроме того, 68% украинцев согласны с тем, что несколько сильных руководителей могут сделать для нашей страны больше, чем все законы и политические дискуссии. 18% респондентов придерживаются противоположного мнения. 12% опрошенных затруднились ответить, 2% - отказались от ответа.

Исследования «Омнибус», проводимые компанией «ТНС Украина» на постоянной основе, дают возможность определить индекс доверия населения к различным политикам и институтам власти. Положительный индекс (+2,0) означает 100% доверие населения, а отрицательный индекс (-2,0) – 100% недоверие населения. Согласно данным за март 2009 г., самый низкий индекс доверия среди институтов власти сейчас наблюдается у Президента Украины (-1,49), Верховной Рады Украины (-1,48), Правительства Украины (-1,34), а также у суда (-1,32), прокуратуры (-1,24) и милиции (-1,14).

Несмотря на отрицательное значение, с января 2009 г по март 2009 г постепенно увеличивается индекс доверия к средствам массовой информации Украины (-0,37 в январе, -0,34 в феврале и -0,23 в марте), чего нельзя сказать о российских и западных СМИ. Доверяют украинцы по-прежнему только церкви (+0,71 в марте 2009 г).

Среди политиков самый низкий индекс доверия в марте 2009 наблюдается у Виктора БАЛОГИ (-1,72), В.ЮЩЕНКО (-1,51), Раисы БОГАТЫРЕВОЙ (-1,46), а также Александра МОРОЗА (-1,45), Юрия ЛУЦЕНКО (-1,36) и Петра СИМОНЕНКО (-1,3).

У Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО за последние месяцы индекс доверия немного повысился – с -1,06 в декабре 2008 до -0,96 в марте 2009 у В.ЯНУКОВИЧА, и с -1,07 в январе до -1,03 в марте этого года у Ю.ТИМОШЕНКО.