Курсы наличных валют в украинских банках

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 10 апреля, курс покупки-продажи американской валюты немного понизился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,88-8,05 грн., по продаже – 8,07-8,20 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,45 грн., продают – по 10,77 грн. (курс почти не изменился со вчерашнего дня). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,60 грн., по продаже – в пределах 10,69-11,00 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 3,7%. по сравнению с 12 апреля, и составляет в среднем 0,2205 грн., курс продажи повысился на 2,6% – до 0,2472 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,19-0,237 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 7,97 грн. (курс немного понизился со вчерашнего дня), продают – по 8,07 грн. (курс немного повысился).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,49 грн., что на 0,6% дешевле по сравнению с 12 апреля, курс продажи – 10,76 грн., что на 0,5% дороже.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам понизился на 4,8%, по сравнению с 12 апреля, и составил 0,2189 грн., курс продажи повысился на 4% – до 0,2499 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,95/8,06 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,19/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,10 грн., евро – 10,10/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,85/8,05 грн., евро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня составляет 7,70, к евро – 10,22021, к российскому рублю – 0,22896.