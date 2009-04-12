Египетские археологи обнаружили некрополь мумий

Группа египетских археологов обнаружила к югу от Каира некрополь с десятками хорошо сохранившихся мумий, возраст некоторых достигает 4-х тысяч лет, сообщил в воскресенье журналистам глава Высшего совета по делам древностей Египта Захи ХАВАС.

«В районе Фаюмского оазиса, неподалеку от пирамиды в Лахуне, были обнаружены высеченные в камне 53 гробницы с хорошо сохранившимися мумиями», - сказал З.ХАВАС.

По его словам, четыре мумии эпохи фараонов 22-ой династии (931-725 годы до нашей эры), могут считаться одними из лучших, когда-либо найденных в Египте.

«В гробницах есть также мумии, возраст которых превышает 4 тысячи лет, они относятся к периоду Среднего царства (2061-1786 годы до нашей эры)», - добавил глава Высшего совета по делам древностей Египта.

Найденные мумии были завернуты в льняную ткань и уложены в деревянные саркофаги, украшенные бирюзой и позолотой. Археологи обнаружили в гробницах также 15 окрашенных погребальных масок, амулеты и изделия из керамики. Рядом с некрополем найдены остатки погребального храма, сообщает РИА «Новости».