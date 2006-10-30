Состоится пресс-конференция «Откровенный разговор об украинском рейдерстве»
16:53, 30 октября 2006Общество
575 0
Во вторник, 31 октября, в 13.00 в УНИАН состоится пресс-конференция Геннадия Корбана, председателя наблюдательного совета Депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал» на тему: «Откровенный разговор об украинском рейдерстве. Причины и последствия. Конкретные примеры».
Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосьемки обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter