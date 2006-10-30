Состоится пресс-конференция «Откровенный разговор об украинском рейдерстве»

Во вторник, 31 октября, в 13.00 в УНИАН состоится пресс-конференция Геннадия Корбана, председателя наблюдательного совета Депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал» на тему: «Откровенный разговор об украинском рейдерстве. Причины и последствия. Конкретные примеры».

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