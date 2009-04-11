На Прикарпатье отмечают годовщину организации Пласт

Сегодня на Прикарпатье отмечают 20-летие восстановления Национальной скаутской организации Украины – Пласт.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

Сегодня Ивано-Франковская округа Национальной скаутской организации Украины Пласт начала проведение ряда мероприятий по случаю 97-й годовщины с момента принесения первой пластовой присяги и 20-й годовщины восстановления Пласта в Украине. На протяжении целого дня пластуны проводят внутренние и внешние акции. В праздновании принимают участие более трехсот пластунов со всей области.

Пластуны прошли маршем с оркестром по центральной части Ивано-Франковска, а затем приняли участие в Службе Божьей на Площади Шептицкого.

Открыт уличный музей Пласта в большой военной палатке вблизи Вечевой площади, а в кинотеатре «Люмьер» пластовое юношество посмотрит фильм «Пропала грамота». Для самых молодых пластунов-новичков покажут детский спектакль в областном театре кукол имени Марийки Пидгирянки.