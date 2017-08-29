В Одесской области суд арестовал двоих подозреваемых в избиении главреда местной газеты

Овидиопольский районный суд Одесской области арестовал двоих подозреваемых в совершении 25 августа избиения главного редактора газеты «Надднестрянская правда» Романа Варшанидзе.

Читайте такжеПолиция Одессы начала расследование нападения на участницу экспертной комиссии "Группа 2 мая" Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Ильичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 345-1 УК ("угроза или насилие в отношении журналиста").

«В понедельник, 28 августа, по ходатайству прокуратуры двое граждан, подозреваемых в нападении на журналиста, взяты под стражу», - говорится в сообщении.

Мера пресечения избрана на 60 суток без права внесения залога.

Досудебное расследование осуществляют следователи Овидиопольского отдела полиции ГУ НП в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 августа в Овидиопольском районе Одесской области злоумышленники избили битами главного редактора газеты «Надднестрянская правда» Романа Варшанидзе.

Журналист возвращался на своем автомобиле домой, и во время движения увидел на проезжей части спецсредство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. Изначально полиция сообщила, что три человека в балаклавах с битами напали на него и начали бить. Мимо проезжал сосед потерпевшего и вмешался в драку. Злоумышленники испугались и скрылись с места происшествия.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о задержании троих подозреваемых.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Нападавшие - жители города Черноморск, по предварительным данным, спортсмены.