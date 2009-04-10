БЮТ требует раздать заводские общаги в собственность жильцам

Фракция БЮТ в городском совете Херсона инициирует принятие в коммунальную собственность жилого фонда ОАО «Херсонские комбайны».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания областной комиссии по передаче ведомственного жилья в коммунальную собственность сообщил народный депутат Украины Юрий ОДАРЧЕНКО (БЮТ).

По его словам, депутатами от БЮТ внесен проект решения о принятии общежитий ОАО «Херсонские комбайны» в городскую коммунальную собственность с последующей приватизацией помещений жильцами. Рассмотрение этого вопроса планируется на сессии горсовета Херсона 24 апреля.

Как сообщил в ходе заседания комиссии глава Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ, в Бюро технической инвентаризации Херсона за ОАО «Херсонские комбайны» зафиксировано право собственности на 7 общежитий, в том числе семейных.

Общежития были внесены в уставный фонд ОАО «Херсонские комбайны» в ходе корпоратизации государственного предприятия Херсонский комбайновый завод им. Г.Петровского.