В Коктебеле вывесили украинский флаг на электропроводах - оккупанты пытаются его снять (фоторепортаж, видео)

В оккупированном Коктебеле в ночь на 24 августа неизвестные вывесили украинский флаг на электропроводах и сделали надпись "Крым - Украина. Слава Украине!". Об этом на своей странице в Facebook написал крымскотатарский активист Ленур Ислямов.

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"Сигналы солидарности с днем Независимости Украины передают вам всем с оккупированного Крыма", - говорится в его сообщении.

Позже Ислямов рассказал, что силовики и коммунальщики пытаются снять флаг Украины с проводов в оккупированном Крыму.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что оккупантов РФ от украинского флага корежит, как чертей от ладана.