В Коктебеле вывесили украинский флаг на электропроводах - оккупанты пытаются его снять (фоторепортаж, видео)
В Коктебеле в ночь на День Независимости Украины напомнили оккупантам, что Крым - Украина.
В оккупированном Коктебеле в ночь на 24 августа неизвестные вывесили украинский флаг на электропроводах и сделали надпись "Крым - Украина. Слава Украине!". Об этом на своей странице в Facebook написал крымскотатарский активист Ленур Ислямов.
Читайте такжеВ оккупированном Севастополе патриоты поздравили Украину с Днем флага и Днем Независимости флешмобом
"Сигналы солидарности с днем Независимости Украины передают вам всем с оккупированного Крыма", - говорится в его сообщении.
Позже Ислямов рассказал, что силовики и коммунальщики пытаются снять флаг Украины с проводов в оккупированном Крыму.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что оккупантов РФ от украинского флага корежит, как чертей от ладана.