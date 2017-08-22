Суд продлил меру пресечения Гужве

Суд продлил меру пресечения главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве. Об этом сам Гужва сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОбыски в редакции издания "Страна.ua" проходят по делу о разглашении гостайны - СБУ"Итак, суд продлил мне меру пресечения (не выезжать из Киева). Правда не на 60 дней, как просила прокуратура, а на 30", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции. В отношении него открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы - 10 тыс. долларов - Гужва был задержан.

Он назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

26 июня за Гужву внесли залог, а 27 июня его выпустили из СИЗО.

29 июня прокуратура подала апелляционную жалобу на размер залога для руководителя интернет-издания «Страна.ua» Гужвы.

30 июня Гужва сообщил, что ему вручили повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане.

В прокуратуре Киева объяснили, что, не оспаривая выводов суда первой инстанции относительно обоснованности подозрения и наличия оснований для применения в отношении Гужвы меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, размер залога в сумме 544 тыс. грн недостаточен для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого. Поэтому прокуратура просит Апелляционный суд Киева отменить решение суда первой инстанции и принять новое, применив к Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 3 млн 200 тыс. грн.