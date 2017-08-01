Новый виток в деле Гужвы: СБУ нашла у него флешку с секретами Минобороны, главред "Страны.ua" все отрицает

Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны. Об этом говорится в постановлении суда от 27 июля.

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По информации следователей, 22 июня при обыске в офисе редакции интернет-издания "Страна.ua" изъяли флэш-накопитель марки Kingston с надписями "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на котором есть электронные документы со сведениями, которые, возможно, является государственной тайной.

"Во время досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеуказанных электронных документов со сведениями, которые, возможно, составляющих государственную тайну, хранились на ПЭВМ 18052 с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150, находящихся во владении юридического лица - Министерство обороны Украины ", - говорится в судебном решении.

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СБУ запросило у суда право проверки персональной электронно-вычислительной машины в здании Минобороны с указанными накопителями для проведения экспертного исследования. Запрос был удовлетворен, хотя представитель министерства возражал.

Сам Игорь Гужва все обвинения отрицает. На своей странице в Facebook он написал, что "никакой секретной информации на флешках из Министерства обороны не получал".

"13 июля я написал пост о том, что дело о вымогательстве, которое против меня сфабриковали, трещит по швам, и поэтому власти приняли решение попробовать состряпать против меня очередное дело. Для этого из суда выбили разрешение на передачу всей изъятой оргтехники в СБУ", - написал Гужва.

Он отмечает, что в протоколе обысков флешка, о которой идет речь, не значится. Гужва не исключает, что флешку ему подбросили.

"Конечно, я понятия не имею, о каких данных говорится, и никакой секретной информации от Минобороны ни на каких флешках я не получал. Но то, что подбросить могут что угодно - это абсолютно понятно. В этом их цель. Ну ничего, одной сфабрикованному делу больше , одной меньше - дело житейское ", - написал главный редактор.

Как сообщал УНИАН, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания Страна.ua. В отношении него открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство"). По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Линько $20 тыс. После получения половины суммы, $10 тыс., Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными». 24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн. 26 июня за Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.