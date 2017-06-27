Главред "Страны.uа" Игорь Гужва вышел из СИЗО

Главред "Страна.ua" Игорь Гужва вышел из Лукьяновского СИЗО и пообщался с журналистами, сообщает издание.

Гужва заявил, что, по его информации, власти готовят еще два уголовных дела. Одно - персонально против него, а второе против редакции интернет-газеты "Страна".

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Также Игорь Гужва подчеркнул, что будет продолжать борьбу, чтобы доказать всю абсурдность выдвинутых против него обвинений.

"Общественность должна знать, что стоит за всеми этими провокациями против нашей редакции", - заявил Игорь Гужва.

Напомним, что за Гужву внесли залог более 500 тысяч гривень.