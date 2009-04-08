«Черный список» авиакомпаний пополнила еще одна украинская

Еврокомиссия внесла в «черный» список авиакомпаний еще одну украинскую – «Моторсич».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В результате очередного пересмотра «черного» списка авиакомпаний, которым запрещено осуществлять полеты в страны Европейского Союза, Еврокомиссия также дополнила перечень шестью авиакомпаниями Казахстана, одной – Таиланда и всеми авиакомпаниями Республики Бенин.

Как сообщал УНИАН, до сегодняшнего дня в «черном» списке авиакомпаний ЕС уже находились три украинские компании.

Так, 11 апреля 2008 года Еврокомиссия внесла Ukrainian Cargo Airways в “черный список” авиакомпаний. "Украинская авиационная транспортная компания" является государственным предприятием Министерства обороны и предоставляет услуги по грузовым перевозкам самолетами Ил-76, Ан-26, Ан-12 и пассажирские – Ту-154. Компания была создана в 1997 году, и имеет 128 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8.

11 сентября 2007 года Европейская комиссия в перечень “запрещенных компаний” внесла компанию “Украинско-Средиземноморские авиалинии”.

4 июля 2007 года Еврокомиссия добавила в “черный список” украинскую компанию Volare Aviation Enterprise, которая занимается грузовыми авиаперевозками.

Впервые “черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года.