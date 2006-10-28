Депутат Киевсовета отрицает свое задержание за получение взятки

19:39, 28 октября 2006
Общество
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Он в прокуратуру сам ходил, с другом

Депутат Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Игорь ЛАВРОВ отрицает факт своего задержания за получение взятки, сообщает “5 канал”.

Информацию правоохранительных органов о том, что его поймали на получении взятки в полторы тысячи долларов, он опроверг. Говорит, в милиции был, но всего лишь сопровождал своего товарища, который давал объяснения по поводу собственного бизнеса. “Я не был ни задержан, ни арестован, никаких уголовных дел не возбуждалось”, - сказал он.

Информацию милиции депутат назвал попыткой дискредитировать лично мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его фракцию в целом.

"Я думаю, что эта акция была спланирована напрямую против Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и против фракции Блока Леонида Черновецкого, целенаправленно”, - отметил И.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, вчера сотрудники столичного управления по борьбе с экономическими преступлениями при получении 1,5 тыс. дол. взятки задержали депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Игоря ЛАВРОВА (в 1977 года рождения). И.ЛАВРОВ является членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности.

 

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