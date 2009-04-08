Массового отключения мобильных телефонов в Украине не будет

Массового отключения мобильных телефонов, ввезенных в Украину до сентября 2009 года, не будет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР).

«Владельцы мобильных телефонов, которые будут действовать в сетях операторов до 01.09.2009 года, могут не волноваться по вопросам их обслуживания мобильными операторами», - отмечается в сообщении.

Как известно, некоторые СМИ распространили информацию о том, что 80% мобильных телефонов, ввезенных в Украину нелегально, могут быть отключены в связи с введением в силу ряда нормативно-правовых актов НКРС, в том числе, касающихся нового порядка ввоза, реализации и обслуживания операторами мобильных телефонов. При этом СМИ утверждали, что информацию о законно ввезенных телефонах таможенная служба передаст УГЦР, и после сверки с операторами все нелегально ввезенные телефоны могут быть отключены.

В пресс-службе УГЦР опровергают подобную информацию.

«Сообщаем, что, согласно действующему законодательству, все мобильные телефоны, которые подключены к сети мобильных операторов и действуют в их сетях в настоящее время и до 1 сентября 2009 года включительно, независимо от срока подключения автоматически считаются законными», - говорится в сообщении пресс-службы УГЦР.