Госдолг Украины в феврале увеличился на 0,06%

Государственный долг Украины в феврале т.г. составлял 129 млрд. 679 млн. грн., или 16 млрд. 841,4 млн. долл., что на 0,064% или 83,395 млрд. грн., больше показателя на 31 января 2009 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, на 28 февраля государственный внешний долг составлял 84 млрд. 059 млн. грн., или 10 млрд. 916,8 млн. долл. (в феврале уменьшился на 0,690 млрд. грн., по сравнению с январем 2009 г.), государственный внутренний долг составлял 45 млрд. 619,5 млн. грн. (в феврале увеличился на 0,773 млрд. грн.), или 5 млрд. 324,6 млн. долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 54 млрд. 860,4 млн. грн., или 7 млрд. 124,7 млн. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 49 млрд. 779,4 млн. грн., или 6 млрд. 464,9 млн. долл.; гарантированный внутренний долг – 5 млрд. 081 млн. грн., или 659,866 млн. долл.

В целом государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля 2009 года составлял 184 млрд. 539,5 млн. грн., или 23 млрд. 966,2 млн. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 133 млрд. 839 млн. грн. (72,5% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 17 млрд. 381,7 млн. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 50 млрд. 700,5 млн. грн. (27,5%), или 6 млрд. 584 млн. долл.

По данным Минфина, на протяжении января-февраля 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 4 млрд. 870,865 млн. грн. (2,6%), в основном, за счет снижения курса евро и швейцарского франка к гривне.

При этом, государственный внешний долг уменьшился на 1 млрд. 963,554 млн. грн. (2,3%), государственный внутренний долг увеличился на 953 млн. грн. (2,1%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 3 млрд. 860,311 млн. грн. (6,6%), что связано как со снижением курсов евро и СПЗ (специальные права заимствований) к гривне, так и с погашением гарантированного государством долга перед Colvis Finance Limited.