30 октября лидер группы «Океан Эльзы» Святослав ВАКАРЧУК начинает тур по воинским частям Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

С.ВАКАРЧУК начинает свой тур, поездку, цикл творческих встреч с личным составом Вооруженных Сил, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По словам министра обороны, С.ВАКАРЧУК по настоящему проникается вопросами профессиональной армии и хочет, чтобы общество владело объективной информацией о сотрудничестве между Украиной и НАТО.

«Он уважает военных и выразил желание абсолютно на бесплатной основе посетить воинские части, выполнить свои авторские песни, пообщаться с контрактниками, прапорщиками, с офицерами и членами их семей», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он заметил, что тур начинается с посещения пилотных бригад, которые первыми переходят на комплектование контрактниками.

В частности, 30 октября С.ВАКАРЧУК выступит перед военными 36-й бригады береговой охраны г.Симферополя, а позже встретится с личным составом Севастопольского военного морского института и командованием ВМС.

31 октября певец посетит 30-ю механизированную бригаду в Новоград-Волынском Житомирской области и 6-ю авиационную бригаду в городе Староконстинтинов (Хмельницкая область). А.ГРИЦЕНКО пообещал, что в дальнейшем этот тур будет расширяться.

«Я хочу поблагодарить С.ВАКАРЧУКА за то, что он как творческий человек согласился донести до военных свою песню и свое слово», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр подчеркнул, что Минобороны всегда готово поддержать такие выступления творческих личностей перед украинскими солдатами.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что в Ирак уже ездила певица Тина КАРОЛЬ и сейчас ведутся переговоры с Русланой ЛЫЖИЧКО. «В настоящее время отрабатывается программа, она (Руслана – УНИАН) также хочет поехать по воинским частям – пообщаться и выступить со своими песнями», - сообщил А.ГРИЦЕНКО.