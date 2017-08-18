Картины из музея аннексированного Симферополя в международный розыск пока не объявляли - Интерпол

Картины из Музейного фона Украины художников XVIII-XIX веков пока не объявляли в международный розыск. Как сообщают "Крим.Реалии", об этом заявил начальник департамента Интерпола и Европола Нацполиции Василий Неволя.

"ГПУ только направила нам через соответствующее подразделение Национальной полиции запрос об объявлении в розыск. А вопрос объявления сейчас решается на уровне Киева", - пояснил он.

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При этом Неволя подчеркнул, что его ведомство смотрит, насколько это обращение соответствует стандартам и условиям для того, чтобы какой-либо объект искусства объявлялся в розыск.

Ранее сообщалось, что 52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы до Симферопольского художественного музея, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола.

Приблизительная стоимость картин состоянию на март 2014 года составляла $1,3 млн.