Интерпол объявил в розыск ценные картины из музея аннексированного Симферополя

52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марта 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола.

Читайте такжеУкраина отреагировала на вывоз в Москву картин Айвазовского из оккупированного КрымаКак сообщает прокуратура Автономной республики Крым, среди объявленных в розыск картин такие экспонаты мирового значения: «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Болото» Исаака Левитана и другие.

В настоящее время прокурорами прокуратуры АРК и следователями Главного управления Нацполиции АР Крым установлены фотоснимки музейных предметов, ориентировочная стоимость которых по состоянию на 20 марта 2014 года составляла $1,3 млн.

Досудебное расследование продолжается.

Как отметил прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов, объявление картин в розыск через Интерпол ускорит процесс их возвращения в Музейный фонд Украины. Он напомнил, что в декабре прошлого года окружной суд Амстердама своим решением признал, что коллекция «скифского золота» принадлежит Украине и должна быть возвращена на ее территорию.

Как сообщал УНИАН, окружной суд Амстердама 14 декабря 2106 года принял решение, что коллекция «скифского золота» из крымских музеев, которая выставлялась в музее в Нидерландах, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником «Херсонес Таврический» и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее 6 февраля 2014 года в рамках выставки «Крым - золотой остров в Черном море».

После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украинского государства.

Министерство культуры РФ настаивало на передаче коллекции «скифского золота» в собственность России.