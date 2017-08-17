ГПУ проводит обыски на предприятиях Новинского

Сотрудники Генеральной прокуратуры проводят обыски на предприятиях Смарт-Холдинга Вадима Новинского. Об этом сообщает "Лига", ссылаясь на пресс-службу холдинга.

"Следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины очередной проводят обыски судостроительных предприятиях (города Херсон, Николаев), в центральном офисе Смарт-Холдинга (г. Киев) и квартирах сотрудников", - гласит сообщение.

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Как заявляет компания, обыски проводятся в рамках досудебного следствия в отношении возможного злоупотребления служебным положением представителями ФГИУ и Минпромполитики при внесении изменений в договор купли-продажи акций Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ), а также предполагаемого умышленного доведения до банкротства ЧСЗ. Завод входит в судостроительный субхолдинг Smart Maritime Group (SMG).

"На данный момент акции завода, в т.ч. те, которые были куплены на свободном рынке, находятся под арестом по представлению Генеральной прокуратуры. В центральном офисе следственные действия проводятся в отношении долга ЧСЗ в размере 48 тыс. грн", - гласит заявление Смарт-Холдинга.

Ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ЧСЗ, которые распределены между девятью юридическими лицами.